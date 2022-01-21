Собака из Волоколамска сама добралась в Москву и нашла новый дом

Животное прибыло на электричке на Рижский вокзал

Собака из Волоколамска преодолела почти сотню километров, чтобы обрести дом и заботливых хозяев в столице. В новогодние праздники она села в электричку и оказалась в огромном городе. Растерянную пассажирку заметили на Рижском вокзале полицейские и отвели в отделение. Чем закончилась эта необычная история?

Били или любили предыдущие хозяева маленькую персиковую собачку с большими ушами - этого Елене уже не узнать. Теперь пес в добрых и надёжных руках. Привыкает к новой кличке Ника, обживается в доме и отходит от стресса. Три недели назад она самостоятельно прибыла в Москву из пригорода.

На Рижский вокзал на одной из электричек волоколамского направления и приехала собака-потеряшка. Обычно, когда животных находят в составе вагонов, их просто выпускают куда-нибудь на улицу. Но Нике повезло. Девушка-полицейская, которая обнаружила её, очень любит животных. И она решила заняться её пристройством и обратилась к волонтёрам.

Попытки найти хозяев ни к чему не привели - клейма у Ники не оказалось. Тогда зоозащитники начали искать ей новый дом. Нашёлся не только дом. Нашёлся и новый друг, шпиц Фаня. А главное - хозяйка. Елена до сих пор не может поверить в такое совпадение. Два месяца назад, когда в праздники начали запускать фейерверки, у неё пропала собака: сорвалась с поводка и убежала. Елена искала ее, но безуспешно. И тут новость. Нашли похожую собаку! За три недели Елена уже успела Нику полюбить.

"Мне жалко собак таких. Потому что эти собаки самые верные, преданные, которые прошли через нехорошие руки или скитались, или у плохих хозяев жили", - говорит Елена.

Доброта и ласка Лены нашли путь к сердцу Ники, и собака довольно быстро адаптировалась к новой жизни. Даже привыкла к ошейнику. И стала для своей новой хозяйки защитницей - облает всякого, кто только попытается войти в комнату без спроса.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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