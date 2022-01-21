Первый аппарат установлен на станции "Проспект мира"

В московском метро начали тестировать турникет нового поколения. Первый такой аппарат установлен на станции "Проспект мира" Калужско-Рижской линии.

Пока он считывает только карту "Тройка" и бумажные проездные билеты, но вскоре функционал расширят. Такой турникет быстрее обрабатывает информацию, а встроенные экраны показывают статус билета и баланс. Пассажирам, которые оплачивают проезд смартфоном, теперь не понадобится разблокировать экран. Для слабовидящих граждан - на аппарате есть яркая обводка и шрифт Брайля.

"Важно отметить, что оборудование изготовлено отечественным производителем с применением российского программного обеспечения. Если у пассажиров возникли вопросы или предложения по работе новых турникетов, мы с радостью примем обратную связь", - заявила Жанна Ермолина, директор по платежным сервисам Московского метрополитена.

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