Москвичей ждет похолодание с понедельника

В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе

Москва находится во власти "Иды". Этот циклон с Северной Атлантики преодолел Скандинавию и добрался до российской столицы. В ближайшие дни в городе может выпасть треть месячной нормы осадков. Из-за ненастья и гололедицы объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

Мощный снегопад начался ещё накануне вечером. Коммунальщики расчищают трассы, подходы к остановкам, больницам и школам, убирают снег с крыш. Заметать столицу будет до понедельника, а сугробы могут вырасти до полуметра.

Впрочем, "Ида" принесла с собой вполне комфортную температуру. Уже сейчас в городе установилась температура минус 4 - минус 6, что на три градуса выше нормы. Завтра будет ещё теплее. Атмосферное давление падает. Впрочем, к понедельнику "Ида" потеряет интерес к Москве и покинет столичный регион.

"В начале следующей недели в Москве начнется похолодание, ночью - минус 11, днем - минус 5 градусов, в середине следующей недели мороз по ночам может усиливаться до минус 12-17 градусов, это уже ниже климатической нормы для последних январских дней", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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