Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра

В НКЦ будет создано около 20 тысяч рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня осмотрели ход строительства Национального космического центра. Это комплекс зданий, который возводится на западе столицы на территории научно-производственного центра имени Хруничёва.

Помимо ключевых организаций ракетно-космической промышленности, там разместят современный образовательный комплекс, молодёжные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса. По предварительным оценкам, в НКЦ будет создано около 20 тысяч рабочих мест.

"Значительная часть уже в монолите построена - это 10-этажные корпуса. Сейчас активно приступили к возведению высотки. Построено, отлито уже семь этажей. И с темпом 3-4-5 этажей в месяц мы будем возводить дальше так, чтобы уже в 2023 году передать этот объект Роскосмосу под освоение и будущее заселение", - заявил Собянин.

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