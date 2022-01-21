ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра

14:17
  • пятница
  • 21 января 2022

В НКЦ будет создано около 20 тысяч рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня осмотрели ход строительства Национального космического центра. Это комплекс зданий, который возводится на западе столицы на территории научно-производственного центра имени Хруничёва.

Помимо ключевых организаций ракетно-космической промышленности, там разместят современный образовательный комплекс, молодёжные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса. По предварительным оценкам, в НКЦ будет создано около 20 тысяч рабочих мест.

"Значительная часть уже в монолите построена - это 10-этажные корпуса. Сейчас активно приступили к возведению высотки. Построено, отлито уже семь этажей. И с темпом 3-4-5 этажей в месяц мы будем возводить дальше так, чтобы уже в 2023 году передать этот объект Роскосмосу под освоение и будущее заселение", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Сергей Собянин и Дмитрий Рогозин
Сергей Собянин и Дмитрий Рогозин
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.