Под колесами поезда в Ленинградской области погиб ребенок

Возбуждено уголовное дело

Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, на 76 километре станции Соколов Ручей Тосненского района Ленинградской области погиб ребенок.

"Пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург - Уфа" смертельно травмирован несовершеннолетний мальчик 2009 года рождения при попытке пересечь железнодорожные пути перед приближающимся составом", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

"Следователями произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, допрошены члены локомотивной бригады", - добавили в пресс-службе.

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