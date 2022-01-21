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Кремль дал прогноз по новой волне коронавируса в России

14:00
  • пятница
  • 21 января 2022

Опыт других государств дает возможность делать предположения

Развитие новой волны коронавирусной инфекции в России в целом предсказуемо. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля указал на опыт других государств, столкнувшихся со штаммом коронавируса "омикрон" — благодаря их данным "в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны", сообщает РИА Новости.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что к концу января — началу февраля заболеваемость коронавирусом в России, вызванная штаммом "омикрон", пойдет на спад.

Однако председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил мнение, что предположения о скором спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России преждевременны. Парламентарий заявил, что "по сути дела мы только стоим в начале пятой волны", в связи с чем "расслабляться здесь нельзя".

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