Басурин: ВСУ стягивают в зону конфликта в Донбассе тяжелую технику

Украинская сторона может пойти на провокации с использованием химических веществ

Пока Россия стремится к миру, Украина всеми силами обостряет и без того напряженную ситуацию. Сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с заявлением - Киев ведет подготовку к активной фазе боевых действий в Донбассе.

По имеющимся разведданными, на подступы к Донецку стягивают реактивные системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и другое оружие, технику и боеприпасы, прибывают новые бойцы. В ДНР не исключают - украинская сторона может пойти на провокации с использованием химических веществ. Еще большую тревогу вызывают действия стран НАТО, которые перебрасывают в регион летальное вооружение, в том числе противотанковые гранатометы.

"По имеющейся у нас информации, данные противотанковые средства будут применяться штурмовыми группами 25 и 95 десантных бригад ВСУ и так называемыми нацбатами в ходе боевых действий по захвату населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. Ранее британскими военными инструкторами уже были подготовлены расчеты для применения указанных противотанковых гранатометов. Их обучение проходило в 199-м учебном центре ВСУ в Житомирской области", - заявил Басурин.

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