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США стали крупнейшим импортером российского мороженого

14:14
  • пятница
  • 21 января 2022

За год Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн продукта

Крупнейшим покупателем российского мороженого в 2021 году стали Соединенные Штаты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на центр "Агроэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства.

За год Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 миллиона долларов.

США импортировали 10,6 тысячи тонн на 28,7 миллиона. Второе место в рейтинге занял Казахстан (9,6 тысячи тонн, 21,5 миллиона долларов). Замыкает тройку Монголия (2,2 тысячи тонн, 5,7 миллиона).

Всего в прошлом году мороженое из России продавали в двух десятках стран.

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