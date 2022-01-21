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Путин рассказал о статусе переговоров по гарантиям безопасности

14:24
  • пятница
  • 21 января 2022

В Москве ждут ответа на свои предложениям

Российская сторона ожидает обещанную партнерами по переговорам о гарантиях безопасности письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов, представленных Москвой. Об этом в пятницу, 21 января, президент России Владимир Путин рассказал финскому коллеге Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора.
Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве

Стороны обменялись мнениями по тематике европейской безопасности в контексте недавних российско-американских переговоров в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Российский лидер рассказал президенту Финляндии об основополагающих российских подходах, отметив важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ.

В ходе обсуждения ситуации на Украине главы государств подтвердили важность последовательной и полной реализации минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Путин отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса.

В завершение разговора президенты России и Финляндии поздравили друг друга с 30-летием подписания договора об основах отношений, ознаменовавшего начало нового этапа российско-финляндского взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин лично подключится к переговорам по гарантиям безопасности. В Кремле отметили, что после того, как Вашингтон даст ответ по российским предложениям на эту тему появится понимание, когда лидеры государств решат лично подключиться к обсуждению.

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