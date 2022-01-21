ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

14:19
  • пятница
  • 21 января 2022

Главы государств обсудили европейскую безопасность

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте.
Москва отреагировала на готовность НАТО принять Финляндию и Швецию

Разговор состоялся по инициативе Хельсинки. Путин и Ниинисте обсудили вопросы европейской безопасности, а также ситуацию на Украине. Стороны сошлись во мнении, что конфликты необходимо решать с помощью диалога.

"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе", - сообщили в пресс-службе финского лидера.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин в разговоре подробно рассказал о российских подходах к гарантиям безопасности. В Москве ожидают соблюдение принципов, прописанных в документах ОБСЕ.

Лидеры России и Финляндии также поздравили друг друга с 30-летием со дня подписания договора об основах отношений между двумя странами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.