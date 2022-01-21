Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Главы государств обсудили европейскую безопасность

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте.

Разговор состоялся по инициативе Хельсинки. Путин и Ниинисте обсудили вопросы европейской безопасности, а также ситуацию на Украине. Стороны сошлись во мнении, что конфликты необходимо решать с помощью диалога.

"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе", - сообщили в пресс-службе финского лидера.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин в разговоре подробно рассказал о российских подходах к гарантиям безопасности. В Москве ожидают соблюдение принципов, прописанных в документах ОБСЕ.

Лидеры России и Финляндии также поздравили друг друга с 30-летием со дня подписания договора об основах отношений между двумя странами.

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