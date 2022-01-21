Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Главы государств обсудили европейскую безопасность
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте.
Разговор состоялся по инициативе Хельсинки. Путин и Ниинисте обсудили вопросы европейской безопасности, а также ситуацию на Украине. Стороны сошлись во мнении, что конфликты необходимо решать с помощью диалога.
"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе", - сообщили в пресс-службе финского лидера.
В свою очередь в Кремле заявили, что Путин в разговоре подробно рассказал о российских подходах к гарантиям безопасности. В Москве ожидают соблюдение принципов, прописанных в документах ОБСЕ.
Лидеры России и Финляндии также поздравили друг друга с 30-летием со дня подписания договора об основах отношений между двумя странами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram