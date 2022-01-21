Плановую медпомощь в Петербурге приостановили из-за "омикрона"

Исключение составят случаи с угрозой здоровью и жизни
В Санкт-Петербурге введен временный запрет на оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление в пятницу, 21 января, подписал главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
Временно приостанавливается проведение профилактических медосмотров и диспансеризации как взрослых, так и детей.
Исключение составит оказание плановой медпомощи людям, которым отсрочка грозит ухудшением состояния и представляет угрозу здоровью и жизни, говорится в документе.
Наряду с этим по-прежнему можно оказывать помощь в частных медицинских организациях, стоматологических клиниках, женских консультациях. Разрешен ряд профилактических медицинских осмотров, не подпадающих под диспансеризацию (например, предсменные и предрейсовые).
Постановление за подписью Башкетовой опубликовано на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Как рассказали в оперштабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции 21 января, за минувшие сутки в стране выявили 49513 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в Санкт-Петербурге прирост составил 5922 новых случая.
По данным местного Роспотребнадзора, количество подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в городе достигло 1008. За последние сутки его обнаружили у 178 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram