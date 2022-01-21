Мишустин опроверг всплеск числа госпитализаций из-за "омикрона"

Премьер призвал внимательно контролировать наличие препаратов от COVID-19

Распространение штамма коронавирусной инфекции "омикрон" не привело к резкому росту числа госпитализированных пациентов в России. Об этом в пятницу, 21 января, заявил глава федерального правительства Михаил Мишустин.

В ходе заседания кабмина премьер-министр подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации важно не допустить нехватку лекарств от COVID-19. Мишустин призвал внимательно контролировать наличие препаратов, а также просил Минздрав согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая возглавила оперативную рабочую группу.

Председатель правительства рассказал, что из бюджета будет выделено 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Еще 15 млрд рублей направят на нужды больниц и поликлиник.

Региональные власти должны строго следить за отсутствием задержек с выплатой зарплаты медицинским работникам, подчеркнул Мишустин. Власти рассчитывают, что в 2022 году к работе приступят еще около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи медработников среднего звена.

На оплату труда медиков будет выделено 13,3 млрд рублей, цитирует премьера РИА Новости.

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