ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин опроверг всплеск числа госпитализаций из-за "омикрона"

15:03
  • пятница
  • 21 января 2022

Премьер призвал внимательно контролировать наличие препаратов от COVID-19

Распространение штамма коронавирусной инфекции "омикрон" не привело к резкому росту числа госпитализированных пациентов в России. Об этом в пятницу, 21 января, заявил глава федерального правительства Михаил Мишустин.
В Москве рассказали о динамике госпитализаций на фоне "омикрона"

В ходе заседания кабмина премьер-министр подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации важно не допустить нехватку лекарств от COVID-19. Мишустин призвал внимательно контролировать наличие препаратов, а также просил Минздрав согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая возглавила оперативную рабочую группу.

Председатель правительства рассказал, что из бюджета будет выделено 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Еще 15 млрд рублей направят на нужды больниц и поликлиник.

Региональные власти должны строго следить за отсутствием задержек с выплатой зарплаты медицинским работникам, подчеркнул Мишустин. Власти рассчитывают, что в 2022 году к работе приступят еще около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи медработников среднего звена.

На оплату труда медиков будет выделено 13,3 млрд рублей, цитирует премьера РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.