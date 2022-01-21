В Красноярске задержали школьников за рассылку сообщений о минировании

Дети делали это ради забавы

В Красноярске задержали группу школьников, которая ради шутки рассылала сообщения о минировании школ, детских садов и других объектов.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Никаких заказчиков у подростков не было, по их словам, они рассылали сообщения ради забавы.

По информации Telegram-канала BAZA, правоохранители вышли на школьников через электронную почту – предположительно в одной из рассылок они забыли использовать VPN.

В последние две недели по России прокатилась волна лжеминирований учебных заведений. Ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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