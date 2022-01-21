Шойгу пригласил министра обороны Великобритании в Москву

В любое удобное для Бена Уоллеса время

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего британского коллегу Бена Уоллеса в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности", - приводит сообщение ТАСС.

В Минобороны уточнили, что Шойгу ждет Уоллеса "в любое удобное для британского министра обороны время".

Ранее Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании США готовят провокацию с химическими веществами, для чего в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными компонентами.

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