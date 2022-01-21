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РФС рассказал о подготовке к стыковым матчам ЧМ-2022 на фоне "омикрона"

15:22
  • пятница
  • 21 января 2022

Два матча должны пройти в марте на стадионе "Лужники"

Российский футбольный союз рассматривает различные варианты проведения стыковых матчей национальной сборной перед чемпионатом мира по футболу 2022 года. Об этом в пятницу, 21 января, рассказали в службе коммуникаций РФС.

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Как уточнили в союзе, сценарии прорабатываются с учетом возможной динамики развития пандемии коронавирусной инфекции и потенциальных ограничений.

В полуфинальной встрече стыковых матчей российские футболисты сыграют с поляками 24 марта. Вторая игра пройдет 29 марта. В случае победы над командой Польши сборная России сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Если встреча с поляками завершится поражением, 29 марта будет сыгран товарищеский матч с проигравшей командой параллельного матча.

В настоящее время в РФС исходят из того, что запланированные на март матчи в "Лужниках" состоятся.

Подготовка ведется в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве — с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии, цитирует Российский футбольный союз АГН "Москва".

В декабре 2021 года было решено досрочно завершить молодежный чемпионат мира по хоккею в связи с коронавирусной инфекцией у ряда спортсменов. В российской молодежке коронавирусом заболел лучший снайпер команды Матвей Мичков, в связи с этим сборная получила техническое поражение в матче против команды Словакии.

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