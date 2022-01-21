Привитые "Спутником V" смогут отдыхать на Кипре без ПЦР

Изменения вступают в силу с 1 марта

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что с 1 марта власти Кипра смягчают условия въезда иностранных граждан.

"Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд", - цитирует Ломидзе РИА "Новости".

Она напомнила, что Кипр признает вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Отправиться туда можно будет сразу после того, как на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта.

Непривитым для въезда на Кипр потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-тест на антиген.

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