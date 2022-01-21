Настя Ивлеева снова заразилась коронавирусом

Звезда уже перенесла COVID-19 в 2020 году

Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева во второй раз заболела коронавирусной инфекцией. Надежды ведущей на то, что это всего лишь простуда, не оправдались.

18 января Ивлеева вернулась в Москву после отдыха в солнечной Мексике. Тогда Настя рассказывала поклонникам, что "простыла чуть-чуть в самолете". В тот же день звезда побывала у врача.

В ночь на 21 января Ивлеева рассказала в своем Telegram-канале, что у нее — коронавирус. Правда, девушка прямо не назвала заболевание, ограничившись фразой "я заболела, прикиньте". Однако из следующего поста становится ясно, что речь идет именно о ковиде — Анастасия посетовала, что у нее "есть прививка", однако это ее "не спасло". Такая же ситуация у подруги знаменитости, у которой "2 прививки и знаете что, она тоже болеет".

О своем самочувствии ведущая не рассказала, однако фраза "хочу хавать" внушает оптимизм. В очередной раз после ночной новости Ивлеева вышла на связь с поклонниками через 14 часов, пообещав поделиться подробностями позднее.

Блогер и телеведущая уже переболела коронавирусной инфекцией — в 2020 году. Тогда заразился и ее супруг, рэп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей (сейчас знаменитости в разводе). Ивлеева рассказывала, что они с мужем нормально переносят болезнь — сидят дома и не принимают гостей.

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