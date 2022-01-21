Влажные салфетки, крем и нашатырь: как защитить обувь от реагентов

Реагенты могут серьезно навредить обуви

Зимой все наши улицы усыпаны реагентами. С одной стороны это хорошо и является профилактикой падения, с другой стороны, наша обувь начинает страдать. Как можно защитить свою обувь от реагентов – в интервью "ТВ Центру" рассказала эксперт по домоводству Татьяна Бодябина.

В первую очередь надо новую обувь подготовить. Покупаете обувь и сразу вместе с обувью обязательно нужно купить водоотталкивающее, грязеотталкивающее, реагентоотталкивающее средство. Продавцы не просто так их предлагают на самом деле, потому что это достаточно важное средство именно по уходу за обувью и при сбережении обуви при носке ее зимой.

Только купили обувь? Обязательно тут же, не перед выходом из дома, за 5 минут и даже не за 15, а только, конечно, очень заранее, минимум за трое суток. Вы берете средство специальное, именно предназначенное именно для этого вида обуви. Есть универсальное средство, это хорошо, но кожа, кожзам, замша, нубук, средств огромное количество и каждое выполняет свою функцию. Берете это средство и обрабатываете. 30 см от обуви и распыляем. Распылили и оставили на 6 минимум часов, лучше на 10. Прошло 10 часов, еще раз обработали, еще 10 часов. Еще раз обработали. 10 часов это минимум. И уже можно тогда выходить в этой обуви хоть в какие лужи, хоть в какие реагенты.

Как только вернулись домой, сняли бережно, аккуратно вытерли обувь и если на улице сухо, то просто протерли сухой ветошью, обычной чуть-чуть влажной салфеткой или сухой щеткой. Удалили эту грязь и оставили. Если обувь кожаная, то, конечно, лучше ее обработать кремом. Если все-таки на улице сыро, мокро и даже если нет никаких следов от реагентов, мы все равно обязательно берем влажную салфетку и очень тщательно протираем всю обувь, а потом сухой ветошью дать высохнуть. Она должна сохнуть очень далеко от всех источников тепла.

Если уже проявились следы реагентов (белые разводы неприятные, некрасивые), значит, универсальное средство и для замши и для кожи - это нашатырный спирт. Он хорошо растворяет реагент и при этом очень быстро испаряется. И кожа, замша не будут прям заскорузлой. Она не будет мокрой, она быстро высохнет. Спирт он же очень хорошо просушивает. Идеальный вариант. Если же обувь кожаная, и разводы не въевшиеся, а только начинают, вполне подойдет касторовое масло. Ну и всеми нами любимый уксус. Но с замшей с уксусом нужно быть очень осторожным, очень аккуратным. Все-таки это материал для кожзама и для кожи.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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