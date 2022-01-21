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Самый популярный сериал в истории Netflix продлили на второй сезон

15:53
  • пятница
  • 21 января 2022

Информацию подтвердил один из руководителей стримингового сервиса

Один из руководителей стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос сообщил в интервью, что компания продлила южнокорейский сериал "Игра в кальмара" на второй сезон.
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"Конечно. Вселенная "Игры в кальмара" только родилась", - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Сарандоса, франшиза имеет потенциал роста и за пределами стриминговой платформы.

"Игра в кальмара" ранее стала самым популярным шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода зрители потратили на просмотр сериала более 1,65 миллиарда часов.

Шоу рассказывает о секретной игре на выживание, в которой люди, оказавшиеся в крупных долгах, рискуют жизнью, чтобы получить большой денежный приз.

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Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
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