Лавров объяснил принципиальность России по нерасширению НАТО

Министр обсудил эту тему с госсекретарем США

Российская сторона выступает против расширения НАТО на восток, так как Североатлантический альянс работает против России. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что "этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против России". Именно этим, по словам дипломата, объясняется позиция Москвы по "принципиальному вопросу" о нерасширении НАТО на Восток, сообщает РИА Новости.

21 января Сергей Лавров встретился в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили тему гарантий безопасности, однако еще до начала переговоров оба руководителя внешнеполитических ведомств скептически оценили их будущие результаты.

Ранее в МИД России отмечали, что между Москвой и Вашингтоном нет непреодолимых разногласий. Сторонам важно вернуть атмосферу доверия, а "от коллег требуется проявить политическую волю".

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