Откровенный диалог: итоги переговоров Лаврова и Блинкена

Главы внешнеполитических ведомств общались полтора часа

Вашингтон обещает передать Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности в Европе уже на следующей неделе. Об этом заявил глава нашего МИД по итогам встречи со своим американским коллегой в Женеве. Сегодняшний разговор с Энтони Блинкеном Сергей Лавров назвал полезным и откровенным. Но общую оценку диалогу с США можно будет дать только после получения реакции из Вашингтона на инициативы Москвы.

Погода в Женеве, где в пятницу встретились Лавров и Блинкен, как нельзя лучше отражает характер российско-американских отношений – "штормит". После небольшой заминки - протокольное рукопожатие.

Откровенный и полезный разговор длился полтора часа. Это уже третий раунд с начала года. Главы дипломатических ведомств встречаются вслед за своими заместителями. Прорыва от этих переговоров никто ждал. Ждали ответов. Тем более, что встреча прошла по инициативе американцев.

"Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - заявил Лавров.

"США и Россия находятся на "ясном пути" к пониманию взаимных обеспокоенности. Мы в равной степени привержены пути дипломатии и диалога", - сказал Блинкен.

"Между Москвой и Вашингтоном нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю" - в этой ёмкой формулировке нашего МИД, по сути, основное и главное требование России. Подробный же перечень американцам был направлен еще в конце прошлого года: отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток. Отвод вооружений альянса на позиции 97-го года. И неразмещение ударных вооружений у российских границ.

"Мы сегодня услышали, конечно, некоторое повторение аргументов о свободе выбора - свободе выбора альянсов, военных союзов. Но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств", - заявил Лавров.

На кону стратегическая стабильность в мире, которую американцы сводят к сугубо к украинскому вопросу. Вновь и вновь заявляя о мнимом готовящемся российском вторжении. Обеспокоенность звучала и на этот раз, как и требования отвести войска от границы. В то время, как страны НАТО направляют вооружение и инструкторов в Киев.

"США и европейские партнеры продолжают стоять на позиции поддержки суверенитета Украины, в случае если российские силы пересекут границу Украины, Россия столкнется с жесткими последствиями", - заявил Блинкен.

"Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы, если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. И когда нам говорят: "Ну да, это всё-таки ваша территория, мы это признаём, но многовато что-то вы там войск собрали", и при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе — это не наше дело. Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили, он согласился, что нужно более разумно вести диалог, и я надеюсь, что эмоции поубавятся", - отметил Лавров.

Но услышали ли этот призыв в Вашингтоне? Самолёт американского госсекретаря еще не успел приземлиться в Женеве, а Госдеп разразился очередным 33-страничным докладом о том, как "коварные" русские сеют дезинформацию относительно событий на Украине. Подход "сфер влияния" давно устарел. Только совместно можно противостоять глобальным вызовам, считает глава нашего МИД.

Об итогах этих переговорах министры проинформируют лидеров двух стран. Новая встреча Лаврова и Блинкена может состояться уже в середине февраля, чтобы обсудить американский ответ на российские предложения. Ждать его, сегодня подчеркнули дипломаты, осталось совсем недолго.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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