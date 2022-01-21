Путин поручил повысить пенсии военным

На 8,6%

В пятницу Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Одной из его из тем стало пенсионное обеспечение.

Президент напомнил об индексации с 1 января страховых пенсий на 8,6 процентов, то есть выше инфляции, и предложил применить такой же подход в отношении военных пенсионеров, плюс, тех, кто служил в МЧС, Росгвардии, МВД. Глава государства попросил правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, сообщает "ТВ Центр".

"Хотел бы отдельно остановиться на очень важной теме, важной для миллионов наших граждан. Имеются в виду вопросы пенсионного обеспечения. Совсем недавно мы приняли решение о том, чтобы поднять пенсии, проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам. И она (эта тема) поднималась в ходе съезда партии "Единая Россия", также на недавней пресс-конференции моей. Речь идёт о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом. С 1 января (пенсии) должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц", - отметил Путин.

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