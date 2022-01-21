Национальный космический центр в Москве достроят в 2023 году

Что там разместят?

Строительство Национального космического центра в Москве будет завершено уже в следующем году. Все работы идут по графику. Об этом в пятницу заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения площадки вместе с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Комплекс зданий возводится на территории научно-производственного центра имени Хруничева. Помимо ключевых организаций ракетно-космической промышленности, там разместят современный образовательный комплекс, молодёжные конструкторские бюро и центр поддержки бизнеса.

"Национальный космический центр" возводится на территории старейшего ракетного завода имени Хруничева. Рядом с действующим производством. Проект уникальный – как с архитектурной, так и с инженерной точки зрения.

"Несмотря на пандемию, развитие города не останавливается. Здесь, на территории центра имени Хруничева, реализуется крупнейший проект по созданию научно-технологического кластера. Около 2 миллионов квадратных метров мощность этого объекта", - сказал Собянин.

Флагманом комплекса станет 267-метровая башня, со стороны напоминающая ракету на стартовой площадке. Весь комплекс возводится по новым технологиям. Инновационный тут даже бетон. За счёт определённой рецептуры, после заливки из него не нужно выгонять воздух специальными устройствами, как это обычно делается во время строительства.

В комплексе разместятся главный офис госкорпорации "Роскосмос", а также отраслевые компании. Кроме того, здесь появятся образовательные и исследовательские отделения, лаборатории, а также откроются кафедры ведущих инженерных вузов, которые готовят профильных специалистов.

"По поручению президента Москва вместе с "Роскосмосом" возрождает эту территорию, выводим на новый уровень работу "Роскосмоса" здесь, чтобы центральное ядро госкорпорации получило новую жизнь и новые задачи", - сказал Собянин.

Территория "Национального космического центра" будет полностью открытой для жителей Москвы. Вокруг главного корпуса, который архитекторы решили выполнить в виде клавиатуры фортепиано, разобьют сквер. Разработают и транспортную инфраструктур для удобного подъезда. Но главное, признаются в "Роскосмосе", продолжит работу завод имени Хруничева, который давно превратился в один из символов отечественного ракетостроения.

"Сохраняем завод. Опытное производство. Именно здесь в конце декабря мы начали уже горячие испытания водородных двигателей. Именно здесь будут формироваться третьи ступени для супертяжёлой ракеты "Ангара А5В". При этом серийное производство ракет отсюда выводится, и оно выведено в Омск", - рассказал Рогозин.

В "Национальном космическом центре" будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест. Соседняя территория будет облагорожена, а на освободившихся от сноса старых зданий землях появится новый жилой квартал, куда будут расселены жители по программе реновации.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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