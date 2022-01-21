Вассерман предупредил о катастрофе в случае падения астероида 2022 AE1

При падении в океан он может привести к изменению течения Гольфстрима

Падение на Землю астероида 2022 AE1 может привести к катастрофическим последствиям, в частности, к изменению направления течения Гольфстрима. Об этом РИА ФАН рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

"Поскольку именно Гольфстрим обеспечивает сравнительно теплый климат Западной Европы и значительной части Северной Америки, это будет означать, что жить там будет практически невозможно, по крайней мере до радикальной реконструкции всех населенных пунктов", - отметил он.

Парламентарий также рассказал, что если астероид упадет в Атлантический океан, волнами будет смыто практически все заселенное побережье Западной Европы и Северной Америки. Кроме того, при таком исходе возможны изменения донного рельефа.

Новый астероид, потенциально угрожающий Земле, обнаружили сотрудники астрономической обсерватории Маунт-Леммон. По размеру 2022 AE1 сравним с "Тунгусским метеоритом". Потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023 года. Вероятность катаклизма ученые оценивают как 1 к 1700.

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