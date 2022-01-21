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Собиравших жуков на Шри-Ланке россиян приговорили к огромному штрафу

17:39
  • пятница
  • 21 января 2022

Они должны выплатить штраф до середины марта

Трое российских ученых, которые собирали редких жуков на острове Шри-Ланка, приговорены к штрафу в размере 14 тысяч долларов каждый. Такое решение вынес местный суд, сообщили в посольстве России.

Кроме того, россияне приговорены к 2 годам лишения свободы условно, пишет РИА Новости.

В свою очередь вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что ученые обязаны выплатить штраф до 21 марта (по другим данным, до 11 марта). Если они этого не сделают, им грозит реальный срок.

"Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов приговорены к штрафу 2,885 млн шри-ланкийских рупий каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое ученых были вынуждены признать вину", - сказал Мельников, его слова приводит ТАСС.

Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов были задержаны на Шри-Ланке в феврале 2020 года по подозрению в незаконном сборе насекомых. Игнатенко утверждал, что причиной для задержания стали найденные в его карманах мертвые жуки. В мае 2020 года всех троих выпустили из тюрьмы под залог.

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