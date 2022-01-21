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Ущерб по делу замминистра транспорта Токарева превысил 523 млн рублей

18:17
  • пятница
  • 21 января 2022

Чиновник арестован

Хорошевский суд столицы в пятницу принял решение заключить под стражу на два месяца заместителя главы Минтранса Владимира Токарева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
МВД раскрыло подробности задержания замглавы Минтранса Токарева

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", - приводит РИА Новости решение судьи. Как сказано в материалах дела, ущерб по делу замминистра транспорта превысил 523 миллиона рублей.

Владимира Токарева задержали ранее на этой неделе. Заместитель министра транспорта России подозревается в причастности к хищениям средств ООО "Спецтрансстрой".

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. В служебном кабинете чиновника ранее были проведены обыски.

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