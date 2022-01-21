Названы катастрофические последствия извержения вулкана в Тонга

Ученые бьют тревогу

Специалисты считают, что в мире сильно похолодает. Причиной стало крупнейшее за последние 30 лет извержение вулкана в тихоокеанском королевстве Тонга. Вулканом Хунга уже выброшено в атмосферу очень много смога и пепла, при этом процесс продолжается и интенсивность его не сильно-то и снизилась. А много смога и пепла, как показывает практика, имеют свойство блокировать солнечные лучи, что приводит к снижению температуры воздуха на планете. И примеров тому в истории человечества много.

Пугающая красота! Настоящий небоскрёб! Гигантский столб пара и пепла было видно даже из космоса. На снимках островное государство Тонга "до" и "после" извержения подводного вулкана Хунга. Инфраструктура королевства практически полностью разрушена. Нет связи и интернета.

В Тонга один погибший. Пропавшими без вести числятся полторы сотни человек. Высокие волны фиксировали в Перу, за 10 тысяч километров от места извержения. Там две жертвы и перевернувшийся нефтяной танкер. Шесть тысяч баррелей нефти оказались на поверхности.

В японских водах переворачивало рыболовецкие суда. До Сахалина взрывная волна докатилась за 7 часов. До Новосибирска за 11. Но в нашей стране обошлось без последствий. Ключевой вопрос сейчас: извержение вулкана в Тонга – кульминация или, напротив, лишь начало вулканической активности? Подобные катастрофы бывают редко, но каждый раз глобально меняют историю человечества.

"Многие любят посещать в Греции остров Санторини, который считается прототипом великой Атлантиды, когда погибла цивилизация, одна из крито-микенских. Вот именно такое же извержение произошло. Масса тоже хлынула воды, и мощнейший взрыв", - рассказал главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин.

Но главная опасность – вулканический пепел. Случись извержение не в океане, а на суше, последствия были бы совсем другие. Ученные называют это "вулканической зимой".

Легкий пепел поднимается в высокие слои атмосферы, заслоняя небесное светило и отражая солнечную радиацию, без умеренного количества которой жизнь на Земле невозможна. Температура на экваторе при таком развитии событий будет около нуля, в средней полосе – минус 50. Растения погибнут, а вместе с ними все, кто дышит кислородом. Эффект сопоставим с "ядерной зимой". Нормализуется ситуация примерно лет через 20, но доживут не все.

Крупнейшим в истории нашей планеты принято считать извержение вулкана Тоба, что в Индонезии. Произошло оно примерно 75 тысяч лет назад. Человеческая популяция тогда сократилась примерно до двух тысяч человек. По одной из версий, неандертальцы тоже не пережили "вулканическую зиму". Об этом свидетельствуют археологические находки на Кавказе. Homo Sapiens, проживавшие ближе к экватору, выжили. Засуха, вызванная извержением вулкана в Эфиопии спустя несколько десятков тысяч лет, привела к гибели древнего царства в Египте и Аккадской империи Месопотамии. 1816-й на Западе стал "годом без лета" - самым холодным за всю историю метеонаблюдений. В США его даже прозвали "тысяча восемьсот насмерть замёрзший", в марте температура продолжала оставаться зимней. Виной всему извержение супервулкана Тамбора.

"То, что извержения влияют на экономику страны или города, мы знаем по историческим данным, когда Помпеи погибли просто под извержением Везувия. Сегодня можно говорить о том, что для инфраструктуры городов, расположенных рядом с извергающими вулканами, конечно, это серьезная угроза", - отметил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

Риск, говорят ученые, вполне реален. Человечество пугают глобальным потеплением, в то время как о глобальном похолодании в результате всё той же "вулканической зимы" предпочитают не задумываться.

Пионер зелёной энергетики –Техас. В главном нефтяном штате США в феврале 2021 года случился энергетический коллапс. Пять миллионов домовладений несколько дней оставались без тепла и света. Отапливались они при помощи электричества, которое производят ветряки, точнее, производили, пока не грянул мороз и механизмы попросту заледенели.

Количество погибших тогда перевалило за полторы сотни. Выводов из ситуации сторонники зеленого перехода, по всей видимости, не сделали. Тех же европейцев не пугают прогнозы синоптиков и высокие цены на топливо по краткосрочным контрактам. Сертификацию "Северного потока - 2" явно затягивают.

"Конечно, этот переход - зеленый энергопереход - он будет не простым и проявления будут такие кризисные тоже, как мы наблюдали в прошлом году и сейчас, когда в том числе из-за нехватки мощностей возобновляемой энергетики возникают проблемы у европейских стран", - сказал Георгий Сафонов.

Назло кому отморозят уши, догадаться не сложно. Но ведь в случае "вулканической зимы" речь идёт о холодных десятилетиях. А значит испытанию подвергнется вся инфраструктура.

Именно американцам следовало бы задуматься. Один из самых больших и опасных супервулканов - Йеллоустонская кальдера - расположен в США и занимает треть территории штата Вайоминг. Но это лишь то, что мы знаем.

"Такие вулканы, как в Тонга, они довольно-таки кратковременно живут. Их очень сложно прогнозировать. Они малозаметны, а разрушения могут быть катастрофические", - рассказал главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин.

И при нынешнем мироустройстве, где бы ни полыхнуло, пострадают все. Другой вопрос, сумеет ли человечество сплотиться и пережить "вулканическую зиму".

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram