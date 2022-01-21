Политика "заднего двора": как Россия пытается вразумить США

Вашингтон не хочет повторения Карибского кризиса

Главная тема года - вопросы стратегической безопасности. Москва продолжает попытки достучаться до партнёров и донести до них, насколько важны для России эти предложения. Про которые глава европейского МИДа Жозеп Боррель, к слову, сказал прекрасную вещь - в письменной форме свои условия предъявляют "только победители". Впрочем, говорить о победах пока рано, американцев вообще, судя по всему, надо как-то возвращать к способности критически оценивать реальность. Одной из наиболее действенных и эффективных в этом направлении мер считается так называемая философия заднего двора. Когда для доступного донесения своих мыслей и чаяний до партнёров используются законные средства военно-технического характера, размещённые фактически на границе у этого партнёра. В нашем случае, это может быть Венесуэла или, как в 62-м, Куба. Причём, судя по мгновенной реакции из Белого дома, Карибский кризис по-прежнему свеж в памяти представителей вашингтонского болота.

Америка для американцев, старушка Европа не должна вмешиваться в дела Нового Света. Это суть доктрины Монро одной фразой. Она была принята американским конгрессом еще в 1822 году. С тех пор мало что изменилось.

Для Соединенных Штатов западное полушарие по-прежнему остается зоной особого интереса. И они не декларируют его формально, но обозначают свою крайнюю тревогу в случае появления намерений у любых крупных держав увеличить свое присутствие в западном полушарии.

Почти 200 лет, за редкими исключениями, Латинскую и Южную Америку Вашингтон считал своим задним двором. Тихим местом, откуда не стоит ждать подвоха. Поэтому вопрос американского журналиста о возможном размещении российских войск в регионе вызывает у Белого дома мгновенную и нервную реакцию.

"Я не собираюсь официально отвечать на шумиху вокруг вопроса, который не поднимался в рамках диалога о стратегической стабильности. Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", - сказал советника президента США Джейк Салливан.

Пока Белый дом грозит решительным ответом, некоторые американские СМИ все же пытаются понять: почему вообще зашел разговор о российских военных в Америке.

"Стоит задаться вопросом: почему это происходит? Чем русские так недовольны? Почему мы движемся к какому-то конфликту? Причина только одна. Уже при нескольких разных администрациях власти США подталкивают Украину к вступлению в НАТО, организацию Североатлантического договора. Представьте, если бы Мексика попала под прямой военный контроль Китая. Мы бы восприняли это как угрозу. Оснований для этого, разумеется, нет. Именно так Россия воспринимает контроль НАТО над Украиной. И почему должно быть иначе?" – задается вопросом ведущий Такер Карсон.

Вопросом задаются и европейские журналисты. И даже делают вывод, который недавно был просто невозможен для Запада. Оказывается, у России могут быть свои интересы.

И если СМИ начинают это понимать, то до политиков, особенно американских, похоже, пока не доходит. Именно поэтому Москва готова к любому развитию событий, но сама на обострение не идет, да и агрессивных заявлений, в отличие от Вашингтона, не делает.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Госпожа Нуланд говорит, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть меньше", - отметили в Кремле.

О том, какие это могут быть сценарии, подробно рассказывают российские военные эксперты и политологи. Чем вызывают очередной всплеск негодования американских коллег. Вот только последние сами загнали себя в угол призывами к милитаризации той же Украины или, например, прибалтийских стран. Претензии США в одном твите описывает журналист Брайан МакДональд.

США: Эпоха сфер влияния закончилась.

Россия: Хорошо, тогда мы отправим войска на Кубу.

США: Вы не можете, потому что это наша сфера влияния.

Россия: Но Украина - это наша сфера влияния, так что уходите оттуда.

США: Эпоха сфер влияния закончилась.

Со времен Карибского кризиса прошло 60 лет. Тогда на Кубу доставили советское ядерное оружие. Сейчас необходимости в этом нет, в том числе и благодаря гиперзвуковым ракетам. Но нет и ограничений, потому что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из большинства военных договоров с Россией, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности.

"Это было не наше решение. Это было исключительно решение Соединенных Штатов, которые в одностороннем порядке разорвали этот договор, так же, как и ряд других договоров. Поэтому Россия вправе размещать свои ракеты, вступая в соответствующие соглашения, на территории других государств, в том числе на территории государств Латинской Америки. Возможно, размещение этих ракет может стать тем аргументом, который отрезвит американское общество и американские элиты", - рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Которые, похоже, до сих пор не отошли от вечеринки по случаю развала Советского Союза. И ошибочно привыкли к реалиям 90-х, когда Россия, по объективным причинам, не могла возразить американцам даже на своем евразийском заднем дворе, не говоря уже о том, чтобы заглядывать во двор за океаном. Сейчас ситуация изменилась. И забор вокруг американского двора заметно покосился.

Первые ласточки, точнее, белые лебеди, как называют российские стратегические бомбардировщики Ту-160, прилетели в Венесуэлу еще 2013-м. Затем посетили военный аэродром в Манагуа – это столица Никарагуа. Чем вызвали настоящую истерику в США. Во время следующего визита ВВС в Латинскую Америку госсекретарь Марк Помпео так переволновался, что начал считать чужие деньги и просить российское Минобороны экономить на трансатлантических перелетах. Вот только не учел, что времена изменились. И что теперь российские самолеты могут прилететь и остаться. Не ради экономии.

"Одно дело – это ситуация бесконтрольного расширения и американской экспансии в конце и в начале 90-х, когда американцы бомбили Белград. И совсем другое – это нынешняя ситуация, которая подразумевает иной политический расклад. Соединенным Штатам лучше умерить свои геополитические интересы. И постараться найти взаимовыгодные решения, которые устроят не только американское общество, но и российское", - рассуждает Владимир Шаповалов.

Для этого, например, можно вспомнить все ту же доктрину Монро – вторую ее часть, где уже Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться в дела других стран за океаном. Впрочем, вспоминать о справедливости и равноправии в случае с Вашингтоном не приходится. Лучше рассчитывать на собственные силы и развивать отношения с союзниками.

Как-то так совпало по времени, но именно вчера Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Никарагуа и Венесуэлы. На сайте Кремля сообщается, что стороны обсудили сотрудничество в различных областях. Николаса Мадуро российский президент пригласил в Москву. Кстати, в этот же день на Кубу и в Венесуэлу с промежуточной посадкой в Сирии вылетел самолет Минобороны России.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В центре событий", "ТВ Центр".

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