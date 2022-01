Россия опасается, что Запад хочет "заболтать" диалог по безопасности

На уточнение журналиста New York Times Байден не ответил. Что стало поводом посчитать, что именно это американские переговорщики предлагали или намерены предлагать на закрытых встречах с российской стороной. И в то же время глава Белого дома отмёл возможность вести переговоры о неразмещении в других странах Европы американского ядерного оружия и натовских военных. То есть США сигнализируют о готовности обсуждать ситуацию вокруг Украины, в то время как для России Украина совсем не является центральной частью переговоров.

"Это похоже, что вы соглашаетесь на какой-то выход. Ваши слова звучат, как неофициальная гарантия того, что НАТО не собирается вмешиваться в украинские дела в ближайшие несколько десятилетий. И будто вы говорите, что мы никогда бы не разместили там ядерное оружие", - сказал шеф вашингтонского бюро The New York Times Дэвид Сангер.

Жители Донбасса и украинские военные

©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>