Россия опасается, что Запад хочет "заболтать" диалог по безопасности

Ответ от США до сих пор не получен

Президент США Джо Байден готов провести новый саммит с Владимиром Путиным. Об этом хозяин Белого дома сообщил на большой пресс-конференции, отметив, что такая возможность обсуждалась с президентом России. Тема всё та же. Российские предложения по стратегической безопасности. О них сегодня говорит весь мир, что позволяет утверждать, что как минимум в одном Россия добилась поставленной цели. Нас услышали. Вопрос пока лишь в том, насколько прониклись. И не попытаются ли заболтать серьезнейшие вопросы, поставленные Москвой перед США, НАТО и шире - коллективным Западом. К примеру, на сегодняшнюю встречу в Женеву глава Госдепа приехал к Лаврову без письменного ответа. Который обещали еще в начале недели.

Едва на пресс-конференции американского президента спросили о России, как он сразу начал угрожать. Обещая катастрофу и жесточайшие санкции. Но за всей этой пугающей риторикой эксперты уловили и другие нотки. Во-первых, в Вашингтоне не исключают новой встречи президентов России и США. В каком виде она состоится - очно или по видеосвязи - по сути, не имеет значения.

В Москве дали понять, что также не исключают очередного общения двух лидеров. Двери для дипломатического урегулирования пока остаются открытыми. И тем интереснее сигналы, которые стороны посылают друг другу. Джо Байден заявил, что у них с Владимиром Путиным нет проблем с взаимопониманием - и сформулировал возможный ответ на требования России.

"Две вещи, которые он сказал мне, два условия. Первое — Украина никогда не станет членом НАТО, второе — на Украине не будет стратегических вооружений. По поводу второго условия мы можем провести работу. Что касается первого условия, вероятность того, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО, крайне невысока из-за требований по демократическим реформам. Так что у нас есть над чем работать и что обсуждать", - заявил Байден.

"Это похоже, что вы соглашаетесь на какой-то выход. Ваши слова звучат, как неофициальная гарантия того, что НАТО не собирается вмешиваться в украинские дела в ближайшие несколько десятилетий. И будто вы говорите, что мы никогда бы не разместили там ядерное оружие", - сказал шеф вашингтонского бюро The New York Times Дэвид Сангер.

На уточнение журналиста New York Times Байден не ответил. Что стало поводом посчитать, что именно это американские переговорщики предлагали или намерены предлагать на закрытых встречах с российской стороной. И в то же время глава Белого дома отмёл возможность вести переговоры о неразмещении в других странах Европы американского ядерного оружия и натовских военных. То есть США сигнализируют о готовности обсуждать ситуацию вокруг Украины, в то время как для России Украина совсем не является центральной частью переговоров.

"Есть и анализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что готовность обсуждать вопросы не распространяется на вопросы, которые носят принципиальное значение для нас. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в среднесрочной перспективе", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Всё это пытались прояснить в Женеве на встрече Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Но вместо подготовки письменных ответов России Госдеп провел массированную артподготовку, выпустив доклад, как "коварные" русские сеют дезинформацию относительно событий на Украине.

"Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Государственный департамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". С интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался на сути наших предложений, которые мы вам передали", - заявил Лавров.

Потому что те бумаги, которые уже выпустил Госдеп, читать невозможно, заявил Лавров. На следующей неделе Вашингтон наконец обещает передать ответ по существу - в письменном виде.

"Наши американские коллеги опять пытались во главу угла поставить проблемы на границе России с Украиной. Попытались обусловить всё остальное необходимостью так называемой деэскалации. Это стало уже заклинанием. Но подчеркну ещё раз. Завершили мы договорённостью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения", - сказал Лавров.

Диалог этот США стараются выстраивать с позиции силы, которая обосновывается истерией вокруг ситуации на российско-украинской границе. Блинкен, по сути, повторяет угрозы Байдена. Россию снова и снова пугают жесточайшими санкциями, за якобы её намерение напасть на Украину.

"Наши союзники готовы нанести значительный ущерб российской экономике. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами. Санкции будут разрушительными и невиданными до сих пор", - заявил Байден.

При этом сам Байден признал, что серьезные санкции против России рикошетом ударят по всей мировой экономике. Более того, по мнению американского президента, Россия не хочет нападать на Украину. Но может это сделать. И вообще Москва, по его словам, как никогда серьезно испытывает США, НАТО и Евросоюз на прочность. А потому Западу не нужно идти на поводу у эмоций, а с холодной головой оценивать поступки Москвы.

"Всё зависит от того, что сделает Россия. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и, в конечном итоге, нам придется спорить о том, что делать, а что не делать. Но если они действительно сделают то, на что способны - для России это будет катастрофой", - сказал Байден.

Это заявление стало большой сенсацией. До этого в Вашингтоне твердили обратное - что нет разницы между небольшим вторжением и полномасштабным наступлением. Сразу после президентской пресс-конференции Джен Псаки была вынуждена поспешно объяснять, что Байден всё-таки будет относиться к любому переходу границы как к вторжению.

"Если хоть какие-то российские войска перейдут украинскую границу, это будет возобновление вторжения. И США со своими союзниками дадут на него молниеносный, жесткий и единый ответ", - сказала она.

То же самое, будто в оправдание, позже повторил и сам Байден. Но журналисты и его политическое противники уже говорят о том, что в НАТО нет единства. Продемонстрировать обратное и должен был европейский вояж Блинкена. В Киеве он дежурно рассказывал о непоколебимой поддержке Украины. В западной Европе встречался с представителями Франции, Британии и Германии, где обсуждалась ситуация на российско-украинской границе. Однако, по мнению наблюдателей, основная повестка касалась Минских соглашений. Несколькими днями ранее глава германского МИД прилетала в Москву для встречи с Сергеем Лавровым и чётко обозначила связь между гарантиями европейской безопасности и урегулированием на Донбассе.

"Сейчас, с нашей точки зрения, важно снова наполнить конкретным содержанием нормандский процесс. Чтобы снова продвинуться по линии имплементации минских договорённостей. Это был бы вклад в укрепление безопасности Европы", - заявила Анналена Бербок.

Берлин и Париж предлагают новый саммит в нормандском формате. Москва не против. Однако встреча ради встречи, напомнил Лавров, России не нужна. Для того, чтобы нормандский формат снова заработал, необходимы конкретные шаги со стороны Киева. Ведь украинский президент Владимир Зеленский уже брал на себя обязательства в прошлый раз - в декабре 2019 года. И с тех пор для мира не сделал ровным счётом ничего.

Украина просит оружия, санкций, остановки "Северного потока – 2". На этот раз Блинкену ещё зачем-то показали карту Украины с включёнными в неё территориями современной Беларуси, Польши и России. С Кубанью, Таганрогом и частями Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областей. Возможно, для того, чтобы американцы прониклись истинными желаниями свидомых. Очевидно, понимая, что сейчас в Вашингтоне на украинский кейс смотрят с гораздо меньшей благожелательностью, чем ранее.

"Есть основания полагать, что нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования. В частности, признает необходимость решения, прежде всего, проблемы особого статуса Донбасса. Я вас уверяю, как только будет ясность в этом отношении, в отношении тех полномочий, которые в соответствии с минскими договоренностями должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы можно будет решать гораздо легче", - сказал Лавров.

Потому что сейчас всё упирается в очевидное желание Украины заболтать политические аспекты минских договорённостей. Киев берёт пример со старшего товарища. Именно "забалтыванием" российских предложений по гарантиям безопасности сейчас занят Вашингтон.

Пётр Вершинин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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