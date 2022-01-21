В США задумались об эвакуации семей дипломатов из Украины

Об этом пишут СМИ

Власти США рассматривают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов на Украине. Об этом в пятницу пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Согласно плану, членам семей будет приказано вернуться домой, при этом второстепенные сотрудники смогут уехать в США добровольно", - пишет издание.

Ранее западные СМИ сообщили, что в случае "вторжения" России на Украину, о котором активно говорят в последнее время на Западе, Байден не намерен отвечать отправкой американских войск.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страны Запада продолжат напоминать Москве о неизбежности "быстрых и массированных последствий", если она выберет путь "дальнейшей агрессии" в отношении Украины.

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