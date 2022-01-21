Песков исключил уход Кремля на полную удаленку

На удаленку переходит правительство

Переход администрации президента на полную удаленку невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сотрудники, которые могут работать дистанционно, уже это делают. В этом плане Кремль "весьма гибок".

"Поэтому и в прошлые волны пандемии мы полностью на дистанционную работу не переходили. Но мы, безусловно, всегда стараемся минимизировать риски с точки зрения пандемии", - сказал Дмитрий Песков агентству ТАСС.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы аппарат правительства, федеральные министерства и их территориальные подразделения.

За минувшие сутки в России выявили 49513 случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии. При этом госпитализированы лишь 9136 пациентов. Выздоровели за сутки 24719 человек. Умерли 692 заболевших.

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