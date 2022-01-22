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За сутки в России госпитализировано почти 10 тысяч больных коронавирусом

11:40
  • суббота
  • 22 января 2022

Коек в больницах достаточно

За сутки в России госпитализировано 9 902 больных коронавирусом, всего зафиксировано 57 212 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 11 044 986 человек с COVID-19, умерло 325 433 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 16 094 новых больных, всего в столице 2 157 008 инфицированных, скончались 38 295 пациентов. 

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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 21 января 2022 года – 49 513 человек, максимум в Москве был зарегистрирован в тот же день – 15 987 человек.

У вакцинированных "Спутником V" вырабатывается в два раза больше антител к штамму "омикрон", чем у привившихся Pfizer. Об этом свидетельствуют результаты российско-итальянского исследования. Учёные провели его в лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови привитых двумя разными вакцинами.

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