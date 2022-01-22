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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

11:43
  • суббота
  • 22 января 2022

Уровень госпитализаций не растёт

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 025 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 920 971.
Назван доступный способ восстановления после коронавируса

Уровень госпитализаций с коронавирусом в Москве остаётся стабильным, а коечный фонд занят только наполовину. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Несмотря на рост заболеваемости в столице из-за распространения омикрон-штамма, число госпитализаций выросло только на 10,5%. В Москве остаются свободными более 7 тысяч коек.

По данным на 22 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 11 044 986 пациентам, умерли с начала пандемии 325 433 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 157 008, в мире более 346 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,5 миллиона человек.

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