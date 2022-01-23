Число заболевших коронавирусом в мире превысило 349 миллионов

ВОЗ рекомендует снять ограничения на поездки

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 349 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,5 миллиона человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 70,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 865 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 39,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 23,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 16,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 15,8 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 81 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки. Эксперты организации назвали неэффективными эти запреты. Они не приносят пользы, но продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, который переживают страны, считают в ВОЗ.

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