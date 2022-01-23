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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 349 миллионов

10:03
  • воскресенье
  • 23 января 2022

ВОЗ рекомендует снять ограничения на поездки

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 349 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,5 миллиона человек. 
Австрия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 70,4  миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 865 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 39,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 23,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 16,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 15,8 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 81 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки. Эксперты организации назвали неэффективными эти запреты. Они не приносят пользы, но продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, который переживают страны, считают в ВОЗ.

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