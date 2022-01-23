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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 6211 человек

11:55
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Минздрав разработает новые алгоритмы лечения

За сутки в России госпитализировано 6 211 больных коронавирусом, всего зафиксировано 63 205 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлен 11 108 191 человек с COVID-19, умерло 326 112 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 17 528 новых больных, всего в столице 2 174 536 инфицированных, скончались 38 368 пациентов. 

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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 22 января 2022 года – 57 212 человек, максимум в Москве был зарегистрирован в тот же день – 16 094 человека.

Система здравоохранения перестраивается под особенности течения штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, врачи подготовились к этому, чтобы изучить формы работы и разработать новые методики лечения болезни.

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