За сутки в Москве 2815 человек вылечились от коронавируса

Врачи рекомендуют начинать лечение как можно быстрее

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 815 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 923 786.

Характер заражения "омикроном" похож на обычное ОРВИ, в обоих случаях лечение нужно начинать с первых дней заболевания. Врачи утверждают, что основные симптомы заражения новым штаммом - заложенность носа, боль и першение в горле.

Для лечения достаточно приема препаратов, снимающих эти симптомы. Антибиотики нужно принимать только по назначению врача.

По данным на 22 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 11 108 191 пациенту, умерли с начала пандемии 326 112 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 174 536, в мире более 349 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,5 миллиона человек.

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