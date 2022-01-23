350 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Некоторые болеют по второму разу

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 350 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 20 миллионов, это стало рекордом с начала пандемии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 70,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 866 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 39,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 23,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция - 16,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 15,9 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 81 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом. По его словам, на этот раз он заразился омикрон-штаммом. Ранее Лукашенко говорил, что перенёс COVID-19 в конце июля 2020 года. Тогда заболевание протекало бессимптомно.

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