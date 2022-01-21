Швейцария готова принять новый саммит Россия – США

Об этом заявил президент страны

Новый саммит Россия-США может принять у себя Швейцария. О готовности страны к проведению мероприятия заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис.

"Да. Швейцария всегда готова принять у себя диалог между двумя державами для поиска решений на благо мира и стабильности", - приводит его слова РИА Новости.

В пятницу глава государства встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, 10 января в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. Встреча прошла в закрытом формате. Дипломаты обсудили проект соглашения, предложенный Москвой. Этот документ предусматривает отказ от дальнейшего расширения НАТО, запрет на ведение военной деятельности возле наших границ и размещение новых ракетных систем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram