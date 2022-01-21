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Названо единственное препятствие для возобновления полетов в Грузию

20:06
  • пятница
  • 21 января 2022

Кроме того, нужно желание России

Единственным фактором, мешающим возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией, является пандемия коронавируса. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

"Единственное, что мешает восстановлению полетов, - это пандемия. Других факторов мы не видим", - сказал Абашидзе, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что восстановление авиасообщения возможно, если будет готовность и желание российской стороны.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля 2019 года из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В МИД заявляли, что Москве может снять запрет на полеты, когда в стране стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности россиян.

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