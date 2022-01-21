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Леонида Куравлева переведут из Коммунарки в хоспис

20:54
  • пятница
  • 21 января 2022

Актер лечится от пневмонии

Актера Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке, где он лечился от пневмонии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Подтверждения этой информации нет.

Ранее сегодня сын актера заявил, что состояние Куравлева улучшилось, но пока врачи не торопятся переводить его в обычную палату. В интервью "Комсомольской правде" он рассказал, что положительные новости должны появиться на следующей неделе.

Однако Baza утверждает, что хотя состояние легендарного актера и улучшилось, но поводов для радости не так уж и много. По данным канала, врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус и решили перевести в хоспис имени Миллионщиковой.

О переводе Куравлева в хоспис также сообщает телеканал РЕН.

Леонид Куравлев попал в Коммунарку 10 января с подозрением на коронавирус. Позднее тесты дали отрицательный результат. 

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