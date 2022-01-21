В России подали заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса

Препарат разработан на новой технологической платформе

В российский Минздрав поступила заявка от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на регистрацию вакцины второго поколения против коронавируса - "Конвасэл". Об этом в пятницу сообщили в агентстве.

Вакцина разработана на новой технологической платформе и обладает комплексным защитным действием, влияющем на разные компоненты иммунного ответа, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

В среду в Министерстве обороны представили новую уникальную тест-систему для ускоренного выявления коронавируса. Она в пять раз быстрее традиционных ПЦР-исследований. При этом точность, по словам специалистов, составляет 95%.

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