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Захарова уличила Блинкена в двойных стандартах

22:09
  • пятница
  • 21 января 2022

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление госсекретаря США

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что нельзя обсуждать ситуацию на Украине без Украины, но допускает обсуждение проблем Белоруссии без ее представителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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"А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?", - отметила Захарова.

21 января Сергей Лавров встретился в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили тему гарантий безопасности, однако еще до начала переговоров оба руководителя внешнеполитических ведомств скептически оценили их будущие результаты.

По словам Лаврова, Москва выступает против расширения НАТО на восток, так как Североатлантический альянс работает против России.

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