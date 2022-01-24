Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

У Тельцов может решиться важный вопрос, а у Рыб начинается захватывающий период

Гороскоп на сегодня, 24 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вперед, к вершинам, которые вы себе наметили! – так можно сформулировать совет звезд на сегодня. Ваша правящая планета Марс вошла в сектор достижений!

Тельцы

У вас может решиться вопрос, связанный с учебой, развитием бизнеса, поездками за границу. Сейчас вы можете сделать то, на что не решались ранее.

Близнецы

Вам придется срочно заняться делами, связанными с налогами, наследством, оформлением субсидий. На вашей стороне сила планет, так что ничего не бойтесь, смело шагайте вперед.

Раки

Если вы в ступоре и давно не можете начать какое-то дело, сегодня есть шанс сделать это. Вас вдохновит чужой пример или мотивационный спикер, а Марс придаст решительности.

Львы

На работе или в бизнесе нарастает конкуренция, и вам захочется поучаствовать в этой гонке. Появится энтузиазм и в домашних делах, где вы будете весьма изобретательны.

Девы

Вам пора задуматься о своем досуге: не слишком ли вы на нем экономите? То же самое касается ваших детей, если они у вас есть: поищите бюджетные развлечения для всех.

Весы

На энергии сегодняшнего дня можно начать новое дело, которое вы тщательно планировали. Особенно успешными окажутся проекты, связанные с недвижимостью.

Скорпионы

У вас начинается время, удачное для покупки автомобиля или компьютера. Желающим написать книгу или начать вести блог тоже нужно приступать именно сегодня.

Стрельцы

У многих из вас сегодня успешно пройдут собеседования или состоятся продажи. Удача будет чаще приходить от мужчин, так что выбирайте продавца или менеджера мужского пола.

Козероги

В ваш знак сегодня вошел Марс, который останется в нем до 6 марта. Все это время огненная планета будет давать силы на спорт, борьбу с лишним весом, физическую работу.

Водолеи

До самого начала марта вы будете испытывать больше интереса к себе, чем к окружающему миру. Ваша энергия будет обращена вовнутрь: исследуйте себя, это интересно.

Рыбы

Этот знак в начале захватывающего периода. Вы будете востребованы и интересны многим. Пишите посты, ведите прямые эфиры, посещайте мероприятия - ваш рейтинг буквально взлетит.

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