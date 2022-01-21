Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной отправила ее в дом престарелых

Так лучше для актрисы, уверена она

Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых. Туда ее определила младшая дочь Ольга.

Решение сдать Федосееву-Шукшину в дом престарелых она объяснила возрастными изменениями, из-за которых актриса должна находиться под постоянным наблюдением. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, уверена Ольга.

"Не вижу в этом ничего зазорного. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения", - сказала она в интервью "Собеседнику".

Ольга добавила, что актрисе принесли по ее просьбе книги. Сколько Федосеева-Шукшина пробудет в пансионате для пожилых, зависит от нее самой, заверила дочь актрисы.

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