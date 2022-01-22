В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

На дорогах - многочисленные аварии

Циклон "Ида", который принёс в Москву мощный снегопад, не желает покидать столичный регион. Он уже повлиял на работу московских аэропортов - накануне более 60 рейсов были отменены или задержаны.

Непогода стала причиной массовой аварии на Киевском шоссе, там столкнулись девять автомобилей. И сегодня МЧС призывает водителей по мере возможности отказаться от использования личного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

Коммунальщики столицы и области трудятся в круглосуточном режиме. По данным синоптиков, в регионе уже выпало снега в полтора раза выше климатической нормы.

В Мурманской области по-прежнему штормит, порывы ветра местами достигают 17 метров в секунду. Сильные метели, которые накрыли регион накануне, немного утихли. Частично сняты ограничения движения на местных дорогах и федеральной трассе "Кола", начал работу аэропорт. Жители Заполярья делятся в соцсетях кадрами зимней грозы - редкого природного явления.

На Кубани бушует циклон. Из-за продолжительных осадков в зону подтопления попали 36 придомовых территорий в Славянском районе. В крае действует режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС дежурят круглосуточно и в любой момент готовы прийти на помощь.

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