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Российские истребители вылетели на учения в Белоруссию

10:35
  • суббота
  • 22 января 2022

Они отработают полёты на максимальную дальность

Российские истребители Су-35С из Хабаровского края отправились в Белоруссию. Они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщают в Минобороны, в ходе выполнения заданий российские экипажи отработают полёты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместные действия.

К 10 февраля завершат передислокацию на территорию республики и создание в минимальные сроки группировки войск. А затем стартуют совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых военные отработают отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму.

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