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Извержение вулкана привело к экологической катастрофе в Перу

10:18
  • суббота
  • 22 января 2022

В стране объявлено чрезвычайное положение

Извержение подводного вулкана у острова Тонга привело к экологической катастрофе в Перу. Президент объявил в стране чрезвычайное положение. Огромные волны перевернули у побережья танкер, около шести тысяч баррелей нефти вылились в Тихий океан.
Названы катастрофические последствия извержения вулкана в Тонга

Уровень загрязнения двадцати пляжей Перу достиг опасной отметки. Вход на них закрыт. Кроме того, на берегу появились туши мертвых тюленей и птиц.

Спасательные службы развернули более двух с половиной тысяч метров боновых заграждений, десять лодок начали сбор нефти с поверхности моря.

Ликвидировать последствия разлива топлива помогают и местные рыбаки, которые лишились работы. Этот промысел был для них основным. Власти обещали оказать пострадавшим от экологической катастрофы продовольственную помощь, сообщает "ТВ Центр".

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