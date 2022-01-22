Извержение вулкана привело к экологической катастрофе в Перу

В стране объявлено чрезвычайное положение

Извержение подводного вулкана у острова Тонга привело к экологической катастрофе в Перу. Президент объявил в стране чрезвычайное положение. Огромные волны перевернули у побережья танкер, около шести тысяч баррелей нефти вылились в Тихий океан.

Уровень загрязнения двадцати пляжей Перу достиг опасной отметки. Вход на них закрыт. Кроме того, на берегу появились туши мертвых тюленей и птиц.

Спасательные службы развернули более двух с половиной тысяч метров боновых заграждений, десять лодок начали сбор нефти с поверхности моря.

Ликвидировать последствия разлива топлива помогают и местные рыбаки, которые лишились работы. Этот промысел был для них основным. Власти обещали оказать пострадавшим от экологической катастрофы продовольственную помощь, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram