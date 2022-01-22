В Дамаске отреставрируют древние сокровища Пальмиры

Их доставили в столицу Сирии

Вторая жизнь уникальных памятников древней Пальмиры, которые были разрушены террористами. Сирийские реставраторы провели невероятно сложную работу, буквально по крупицам восстанавливая каждый из 130 артефактов. Теперь возрождённые скульптуры украсят музей Пальмиры.

В национальном музее Дамаска этот день запомнят надолго и, возможно, даже будут отмечать как праздник. Сюда доставили уникальные исторические артефакты из древней Пальмиры. Восстанавливать их будут специалисты-реставраторы мирового уровня.

Но сегодня особый случай, когда показать результат уже можно всем. А заодно напомнить, что творили варвары XXI века в сокровищнице античной архитектуры. Уничтожали всё, что попадалось под руку и, в первую очередь, именно статуи. Таково было их представление об "истинном" исламе. Культурная ценность террористов совершенно не волновала.

Монеты тщательно сортируют, а затем, если это возможно, очищают от многолетних загрязнений. Посуду, которой пользовались наши предки тысячелетия назад, стараются восстановить или законсервировать, сообщает "ТВ Центр".

Примерно так же проводилась реставрация и уникальных статуй. Только фрагментов было намного больше и собрать их воедино было намного сложнее. Тем не менее, одной из первых восстановили трёхметрового льва богини Аллат. Именно он первым пострадал от рук террористов, монумент они взорвали едва заняли Пальмиру.

Теперь, тщательно упакованный, как и еще 130 восстановленный античных статуй, он готов к отправке из Дамаска под усиленной охраной в Государственный музей Тадмора, что находится рядом с Пальмирой и до войны также был местом паломничества туристов со всего мира.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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