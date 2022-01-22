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Снежный коллапс: непогода испытывает россиян на прочность

12:17
  • суббота
  • 22 января 2022

Москву засыпало снегом

Зимняя гроза в Мурманске, аномальное потепление в Сибири и температурные качели на юге страны. Непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. В Москве и области застрял циклон "Ида". Высота сугробов достигла максимума за зиму. Коммунальные службы работают без перерыва.
В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

Осадки в городе всё ещё продолжаются. Из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности. На расчистку дорог и улиц выведены более 12 тысяч машин, коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме. Работы хватает и сотрудникам Госавтоинспекции: на Киевском шоссе столкнулись сразу девять автомобилей. Причиной аварии могла стать заснеженная трасса и слабая видимость.

Непогода вносит свои коррективы и в расписание столичных аэропортов: накануне там отменили или задержали более 60 рейсов, сообщает "ТВ Центр".

 В эти дни зима проверяет на стойкость и жителей Мурманской области. На область обрушился шквалистый ветер и сильная метель. Ряд школ ввёл свободное посещение. Но если к вьюгам жители привыкли, то гроза в это время года - крайне редкое явление в Заполярье. По словам очевидцев, яркие вспышки в небе пробивались даже сквозь снежную пелену.

На юге страны совсем другая картина. Проливные дожди днём ночью сменяют обильные снегопады. В считанные часы побережье Краснодарского края засыпали огромные хлопья. По словам местных жителей, которые тут же поспешили снять сказочные пейзажи, такими свои города они давно не видели.

А вот коммунальным службам, не до любования пейзажами. Из-за продолжительных осадков в крае в зону подтопления попали 36 придомовых территорий в Славянском районе. Несколько частных домовладений оказались затоплены в Анапе. В снежную ловушку попали и водители на трассе М-4 в направлении Краснодара. Сейчас ситуация нормализовалась, однако сотрудники МЧС дежурят круглосуточно и в любой момент готовы прийти на помощь.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".  

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