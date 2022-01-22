США отказали в визе российскому космонавту

Он должен пройти предполётную подготовку

Новый недружественный шаг со стороны Вашингтона. Сегодня стало известно, что США не выдали визу нашему космонавту Николаю Чубу, который должен пройти предполётную подготовку в Центре имени Джонсона.

Причины отказа американская сторона не разъяснила. Чуб отправится на МКС весной 2023 года, это будет его первая миссия. Перед экспедицией он, как и все российские космонавты, должен пройти обучение в Техасе.

Только там можно изучить устройство американского сегмента космической станции. По этой же схеме американские астронавты проходят подготовку в России, сообщает "ТВ Центр".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с Николаем Чубом. "А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.

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