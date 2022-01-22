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США отказали в визе российскому космонавту

11:45
  • суббота
  • 22 января 2022

Он должен пройти предполётную подготовку

Новый недружественный шаг со стороны Вашингтона. Сегодня стало известно, что США не выдали визу нашему космонавту Николаю Чубу, который должен пройти предполётную подготовку в Центре имени Джонсона.
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Причины отказа американская сторона не разъяснила.  Чуб отправится на МКС весной 2023 года, это будет его первая миссия. Перед экспедицией он, как и все российские космонавты, должен пройти обучение в Техасе.

Только там можно изучить устройство американского сегмента космической станции. По этой же схеме американские астронавты проходят подготовку в России, сообщает "ТВ Центр".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с Николаем Чубом. "А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.

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